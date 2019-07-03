Тренер «Локомотива» Семин рассказал, как сохранил молодость в 72 года
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскрыл секрет молодости. В интервью Sports.ru тренер рассказал, как оставаться в хорошей форме в 72 года.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскрыл секрет молодости. В интервью Sports.ru тренер рассказал, как оставаться в хорошей форме в 72 года.
«Думаю, гены. Мама была в таких же кондициях — в 94 года сама выходила во двор, брала мяч и пацанам бросала. Смотрела на них, любовалась. Потом забирала мяч — и уходила.
Плюс то, что работаю, дает определенный стимул —
Тренер «Локомотива» признался, что без работы было бы тяжелее.
«Сложновато, нужно было бы найти новые стимулы. Думаю, что я найду: путешествия, больше с друзьями буду общаться, ездить на важные матчи. Единственное — ничем не сможешь восполнить напряжение, которое есть перед матчем, во время. Но, может, без него и лучше для здоровья. Остальное все можно восполнить», — заключил Семин.