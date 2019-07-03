Тренер «Локомотива» Семин рассказал, как сохранил молодость в 72 года

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«Думаю, гены. Мама была в таких же кондициях — в 94 года сама выходила во двор, брала мяч и пацанам бросала. Смотрела на них, любовалась. Потом забирала мяч — и уходила.

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Плюс то, что работаю, дает определенный стимул — нет-нет, но пойдешь и позанимаешься в тренажерном зале. На поле закончится наша тренировка, молодые тренеры хотят поиграть — ну как откажешь, тоже с ними бегаю. Слежу за питанием: в десерте иной раз отказываю. А специально по расписанию не хожу заниматься", — сказал Семин.

Тренер «Локомотива» признался, что без работы было бы тяжелее.