«Спартак» разгромил венгерский «Дьёр» в товарищеском матче

Уже на 3-й минуте нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе открыл счёт в матче. На 34-й минуте преимущество красно-белых в счёте увеличил бразильский форвард Луис Адриано. Во втором тайме, на 59-й минуте защитник московского клуба Самуэль Жиго довёл счёт до разгромного, забив третий безответный мяч.

В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.