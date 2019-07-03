Футболисты «Ростова» обыграли ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии

Армейцы заняли последнее, четвертое место на турнире, не набрав очков. В турнирной таблице первое место занимает «Краснодар» (6 очков), на втором месте расположился «Ростов» (6), затем идет «Спартак» (3).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено. Кубок Париматч Премьер завершится 4 июля.