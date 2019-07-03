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21:20 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Ростова» обыграли ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 3 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» выиграл у московского ЦСКА со счетом 2:1 в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер в Австрии.

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Источник: РИА "Новости"

Дважды в составе «Ростова» отличился Эльдор Шомуродов (10 и 44-я минуты). В составе армейцев гол забил Федор Чалов (28).

В другом матче третьего тура московский «Спартак» сыграет с «Краснодаром», встреча состоится 4 июля.

Армейцы заняли последнее, четвертое место на турнире, не набрав очков. В турнирной таблице первое место занимает «Краснодар» (6 очков), на втором месте расположился «Ростов» (6), затем идет «Спартак» (3).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти — два, за поражение по пенальти — одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено. Кубок Париматч Премьер завершится 4 июля.

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