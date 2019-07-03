Клуб Зайнутдинова одержал победу над московским ЦСКА перед стартом в РПЛ
Футболисты «Ростова» обыграли московский ЦСКА в матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Ростова» обыграли московский ЦСКА в матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов (`10, `44), за ЦСКА же забил форвард сборной России Федор Чалов (`28).
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку «Ростова» на этот матч и пока не играл за команду на сборах.
14 июля «Ростов» начнет сезон РПЛ игрой с «Оренбургом».
Напомним, «Ростов» Зайнутдинов перешел в январе этого года. На счету 21-летнего хавбека 12 официальных матчей за клуб.