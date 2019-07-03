Клуб Зайнутдинова одержал победу над московским ЦСКА перед стартом в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов (`10, `44), за ЦСКА же забил форвард сборной России Федор Чалов (`28).

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку «Ростова» на этот матч и пока не играл за команду на сборах.

14 июля «Ростов» начнет сезон РПЛ игрой с «Оренбургом».