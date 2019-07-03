Игрок «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт

По информации источника, 25-летний игрок сегодня попрощался с партнёрами по команде и с сотрудниками немецкого клуба. Сегодня же он вылетит в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом». Трансфер бразильца обойдётся сине-бело-голубым в € 12 млн. Ещё € 3 млн «Гамбург» может получить в виде бонусов.