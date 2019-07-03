Игрок «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт
Как сообщили «Чемпионату» в Transfermarkt.ru, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» контракт сроком на 4 года.
Как сообщили «Чемпионату» в Transfermarkt.ru, защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос подпишет с «Зенитом» контракт сроком на 4 года.
По информации источника, 25-летний игрок сегодня попрощался с партнёрами по команде и с сотрудниками немецкого клуба. Сегодня же он вылетит в
«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.