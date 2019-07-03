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3 июля, источник: Lenta.Ru

Кокорина и Мамаева увековечили

На территории Анапы установили скульптуры футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает «Российская газета».

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Памятник появился в подводном музее, находящемся в Черном море, увидеть его возможно на глубине 8−10 метров под руководством инструктора. Рядом со скульптурой установлена табличка «Свободу Кокорину и Мамаеву!». Отмечается, что работу выполнил местный скульптор, а для ее погружения потребовалась спецоперация.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?

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