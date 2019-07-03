Валерий Карпин: Рассчитываем на Мирзова

Источник: Спорт-Экспресс

— Всех впечатлил Шомуродов. Это новый лидер команды? — первый вопрос Карпину.

— А если б он не забил?

— Независимо от этого.

— А что тогда вы не говорили то же самое после поражения от «Краснодара»?

— Потому что мы с вами не общались.

— Вы сами могли это сказать. Шомуродов не становится лидером команды, а делает то, что должен делать нападающий.

— Как турнир оцените?

— Обыкновенно. Сборы и сборы. Кто-то форму набирает, кто-то уже набрал. Тактические моменты отработали.

— Козлов пришел на место Паршивлюка. Что ждать от него?

— Что говорить о Козлове, который уже десять лет минимум играет в премьер-лиге? Я вам новое что-то скажу? Вы все знаете — сильные и слабые стороны. Все понятно.

— Какая задача стоит перед командой?

— Побороться за каждое очко. Это понятно. Дай бог, будет возможность побороться за еврокубки. Но это наше желание. Задачу перед ребятами такую не ставлю. Желание есть у нас, у них, у всех.

— Кадровый ресурс достаточный для этого?

— Можно и без ресурсов. «Реал Сосьедад» при мне второе место занял без всяких ресурсов.

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— Задача не ставится, потому что команда обновленная?

— Сейчас команда не обновленная. Она была зимой обновленная. Остались все те, кто должен был остаться. Добавились Козлов, Саплинов, Чистяков. Три новых лица. А зимой по семь-восемь новых человек в составе было.

— Остались Попов и Еременко. Есть от этого удовлетворение?

— Удовлетворение есть от того, что остались все, кого мы хотели оставить.

— Еременко в порядке? Все разговоры о том, что он уже не тот — бред?

— Вы же видели сами все в весенней части.

— Вы рассчитываете на Мирзова?

— Естественно, рассчитываем. Он принадлежит «Ростову». Был период, когда он приболел. Сейчас мы надеемся, что после возвращения он присоединится к нам.

— Это не проблема, что он был травмирован?

— Естественно, проблема. Проблемы были и зимой, когда Еременко, Попов, Норманн, Мевля, Чернов присоединились в Испании только на последнем сборе. Тоже проблема была. Тогда было человек семь-восемь проблемных, сейчас Мирзов один.

— Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же «Ростов» — любого лидера.

— …И может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.

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— Как остановить падение этого уровня?

— Смотря с чем сравнивать.

— С предыдущими годами, когда халки приезжали.

— Очень просто. Привезите новых халков за 40−50 миллионов — тогда поднимется уровень.

— Денег нет.

— Так поэтому уровень и падает. Очень просто все.

— Чуть-чуть подзаработаем…