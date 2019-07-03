Валерий Карпин: Рассчитываем на Мирзова
Главный тренер «Ростова» после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Главный тренер «Ростова» после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
— Всех впечатлил Шомуродов. Это новый лидер команды? — первый вопрос Карпину.
— А если б он не забил?
— Независимо от этого.
— А что тогда вы не говорили то же самое после поражения от «Краснодара»?
— Потому что мы с вами не общались.
— Вы сами могли это сказать. Шомуродов не становится лидером команды, а делает то, что должен делать нападающий.
— Как турнир оцените?
— Обыкновенно. Сборы и сборы.
— Козлов пришел на место Паршивлюка. Что ждать от него?
— Что говорить о Козлове, который уже десять лет минимум играет в
— Какая задача стоит перед командой?
— Побороться за каждое очко. Это понятно. Дай бог, будет возможность побороться за еврокубки. Но это наше желание. Задачу перед ребятами такую не ставлю. Желание есть у нас, у них, у всех.
— Кадровый ресурс достаточный для этого?
— Можно и без ресурсов. «Реал Сосьедад» при мне второе место занял без всяких ресурсов.
— Задача не ставится, потому что команда обновленная?
— Сейчас команда не обновленная. Она была зимой обновленная. Остались все те, кто должен был остаться. Добавились Козлов, Саплинов, Чистяков. Три новых лица. А зимой по
— Остались Попов и Еременко. Есть от этого удовлетворение?
— Удовлетворение есть от того, что остались все, кого мы хотели оставить.
— Еременко в порядке? Все разговоры о том, что он уже не тот — бред?
— Вы же видели сами все в весенней части.
— Вы рассчитываете на Мирзова?
— Естественно, рассчитываем. Он принадлежит «Ростову». Был период, когда он приболел. Сейчас мы надеемся, что после возвращения он присоединится к нам.
— Это не проблема, что он был травмирован?
— Естественно, проблема. Проблемы были и зимой, когда Еременко, Попов, Норманн, Мевля, Чернов присоединились в Испании только на последнем сборе. Тоже проблема была. Тогда было человек
— Вы согласны, что уровень лиги упал? Любой может обыграть любого. Тот же «Ростов» — любого лидера.
— …И может проиграть не лидеру. А уровень давно упал. Не в этом году и не в предыдущем.
— Как остановить падение этого уровня?
— Смотря с чем сравнивать.
— С предыдущими годами, когда халки приезжали.
— Очень просто. Привезите новых халков за 40−50 миллионов — тогда поднимется уровень.
— Денег нет.
— Так поэтому уровень и падает. Очень просто все.
—
— Привозите!