«Локомотив» подписал контракт с футболистом Крыховяком

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В сезоне-2018/19 польский игрок выступал за «Локомотив» на правах аренды из французского ПСЖ с правом последующего выкупа. В 39 матчах он забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что контракт с 29-летним полузащитником будет рассчитан на три года.

«Это был достаточно успешный сезон — здорово, что я прошел его вместе с “Локо”. Я привык к ребятам, мне очень комфортно в Москве, очень рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон и выступление в Лиге чемпионов, жду с нетерпением», — сказал Крыховяк.