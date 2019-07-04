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10:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Верона» хочет приобрести футболиста «Спартака» Боккетти

ТАСС, 4 июля. Итальянский футбольный клуб «Верона» намерен подписать контракт с защитником российского «Спартака» Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает портал gianlucadimarzio.com.

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Источник: РИА "Новости"

По информации портала, 32-летний итальянец, у которого остается еще год контракта со «Спартаком», намерен провести переговоры с руководством клуба об условиях его расторжения в четверг. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боккетти в €1,5 млн.

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В прошедшем сезоне футболист провел 22 матча в разных турнирах, в которых забил один мяч. В течение карьеры он также выступал за казанский «Рубин», итальянские «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан». В составе «Рубина» футболист выигрывал Кубок (2012) и Суперкубок России (2012), вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). За сборную он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.

«Верона» заняла пятое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии и победила в плей-офф за право выхода в высший дивизион.

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