СМИ: «Верона» хочет приобрести футболиста «Спартака» Боккетти

Источник: РИА "Новости"

По информации портала, 32-летний итальянец, у которого остается еще год контракта со «Спартаком», намерен провести переговоры с руководством клуба об условиях его расторжения в четверг. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Боккетти в €1,5 млн.

В прошедшем сезоне футболист провел 22 матча в разных турнирах, в которых забил один мяч. В течение карьеры он также выступал за казанский «Рубин», итальянские «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан». В составе «Рубина» футболист выигрывал Кубок (2012) и Суперкубок России (2012), вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). За сборную он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.