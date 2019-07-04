Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
21:00
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Барри Таун
Все события
Фоторепортажи
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» обратился к Дюкову из-за конфликта с «Чайкой»

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. «Ростов» направил официальное обращение к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой обратить внимание на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ростовской команды со стороны «Чайки» из села Песчанокопского и лично со стороны президента клуба Андрея Чайки.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее активные болельщики «Ростова» опубликовали открытое письмо в адрес команды из Песчанокопского (Ростовская область), в котором выразили недовольство тем, что «Чайка» в своей абонементной программе распространяет билеты на сектора «Ростов-Арены», которые являются домашними для фанатов «Ростова», и называет данную трибуну своим домом.

Кроме того, президент «Чайки» назвал болельщиков «желто-синих» больными людьми, не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Также ранее представитель клуба ФНЛ опубликовал в социальных сетях команды картинку оскорбительного содержания в адрес болельщиков «Ростова».

Читайте также
Валерий Карпин: Рассчитываем на Мирзова

«ФК “Ростов” просит оценить действия руководства ФК “Чайка” (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ростова».

Кроме того, ростовский клуб направил копии обращения в силовые ведомства в уведомительном порядке — в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области. Как отмечается, «Ростов» просит обратить внимание на действия «Чайки», которые клуб рассматривает как провокацию, направленную на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка.

Чайка
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Роналдиньо, Тайсон и еще четыре великих спортсмена, которые потеряли все
Артем Дзюба рассказал, как убегал от болельщиков ЦСКА
Самая дорогая футбольная команда стоит больше миллиарда евро
Нападающий «Зенита» подписал контракт с «Сочи»
Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус»
Россиянки впервые за 14 лет не смогли выйти в 3-й круг Уимблдона
Сергей Бобровский прокомментировал уход из «Коламбуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь