«Ростов» обратился к Дюкову из-за конфликта с «Чайкой»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее активные болельщики «Ростова» опубликовали открытое письмо в адрес команды из Песчанокопского (Ростовская область), в котором выразили недовольство тем, что «Чайка» в своей абонементной программе распространяет билеты на сектора «Ростов-Арены», которые являются домашними для фанатов «Ростова», и называет данную трибуну своим домом.

Кроме того, президент «Чайки» назвал болельщиков «желто-синих» больными людьми, не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Также ранее представитель клуба ФНЛ опубликовал в социальных сетях команды картинку оскорбительного содержания в адрес болельщиков «Ростова».

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«ФК “Ростов” просит оценить действия руководства ФК “Чайка” (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ростова».