Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»

Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском «Рубине», права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому «Зениту», в котором он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах в различных турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.