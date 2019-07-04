Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
21:00
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:30
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Барри Таун
Все события
Фоторепортажи
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
19:21 (мск), источник: ТАСС

Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»

ТАСС, 4 июля. Нападающий Дмитрий Полоз стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подробности соглашения с 27-летним футболистом не разглашаются.

Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском «Рубине», права на нападающего принадлежали санкт-петербургскому «Зениту», в котором он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах в различных турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Также игрок выступал за московский «Локомотив» (2009−2011) и «Ростов» (2012−2017). В составе сборной России Полоз провел 19 игр и забил три гола.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Артем Дзюба рассказал, как убегал от болельщиков ЦСКА
Самая дорогая футбольная команда стоит больше миллиарда евро
«Ростов» обратился к президенту РФС из-за конфликта с клубом ФНЛ
Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус»
Россиянки впервые за 14 лет не смогли выйти в 3-й круг Уимблдона
Сергей Бобровский прокомментировал уход из «Коламбуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь