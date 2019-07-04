Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»
ТАСС, 4 июля. Нападающий Дмитрий Полоз стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает
ТАСС, 4 июля. Нападающий Дмитрий Полоз стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает
Подробности соглашения с 27-летним футболистом не разглашаются.
Полоз провел прошлый сезон в аренде в казанском «Рубине», права на нападающего принадлежали
Также игрок выступал за московский «Локомотив» (2009−2011) и «Ростов» (2012−2017). В составе сборной России Полоз провел 19 игр и забил три гола.