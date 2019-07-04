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17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
19:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Кононов: Рад, что Зе Луиш не поехал в Китай

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что рад за экс-форварда красно-белых Зе Луиша, который перешел в «Порту».

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Источник: РИА "Новости"

— Для всех прощание с Зе Луишем было трогательным, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — Он для нас очень значимый игрок и человек. Рад, что он прогрессирует и едет не в Китай зарабатывать деньги.

Он едет в клуб, в котором должен двигаться дальше. Он замечательно провел время в «Спартаке», дал чемпионство. Болельщики оценили его игру. Он все сделал правильно: клуб заработал, а он дальше пойдет прогрессировать. Это пример того, как надо поступать каждому игроку.

«Зенит» лишился своей главной звезды. «Спартак» — только Зе
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2 июля© Ньюстюб
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