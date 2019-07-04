Олег Кононов: Рад, что Зе Луиш не поехал в Китай
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что рад за
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что рад за
— Для всех прощание с Зе Луишем было трогательным, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — Он для нас очень значимый игрок и человек. Рад, что он прогрессирует и едет не в Китай зарабатывать деньги.
Он едет в клуб, в котором должен двигаться дальше. Он замечательно провел время в «Спартаке», дал чемпионство. Болельщики оценили его игру. Он все сделал правильно: клуб заработал, а он дальше пойдет прогрессировать. Это пример того, как надо поступать каждому игроку.