«Россия меня уже не отпустит»: Ари рассказал, что ощущает себя русским

Источник: Спорт РИА Новости

Ари получил российский паспорт в июле 2018 года. Уже в ноябре он дебютировал за сборную России, выйдя на замену в контрольном матче с командой Германии. Всего в составе национальной команды он провел два матча.

«Россия и Краснодар — мой второй дом. Если говорить честно, то чувствую, что я — русский. И очень горд, что получил паспорт и дебютировал в сборной. Если бы 10 лет назад кто-то придумал для меня такой сценарий, то я сказал бы, что этот человек сошёл с ума. Но жизнь повернулась так, что именно в России я счастлив и здесь сбываются мои мечты», — рассказал Ари в интервью «Чемпионату».

Бразилец сказал, что для него значит быть русским. «Любить страну, уважать её историю, помогать людям», — отметил футболист.

Ари также заявил, что как только приехал в Россию, не понимал, почему люди выходят на военные парады.

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«Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы. Раньше не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло. Теперь 9 мая для меня — один из главных дней в году. Стараюсь ходить на “Бессмертный полк”. Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всё видела и тоже понимала, как этот день важен для русского народа».

«Я чувствую себя русским и думаю, что Россия меня уже никогда не отпустит», — добавил Ари, отвечая на вопрос собирается ли он остаться в России после окончания карьеры.