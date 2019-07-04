Форвард «Зенита» стал одноклубником казахстанца Бахтиярова
Нападающий Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщает официальный сайт клуба из
Нападающий Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщает официальный сайт клуба из
Прошедший сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в «Рубине», за который забил пять голов в 30 матчах. Также в карьере воспитанника московского «Локомотива» был «Ростов».
В 2014 году Полоз дебютировал за сборную России. В ее составе он забил три гола в 19 матчах, а последний раз играл за нее в ноябре прошлого года.
В «Сочи» одним из одноклубников Полоза будет нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, который выступает за команду с января этого года. Предстоящий сезон станет для сочинцев первым в российской