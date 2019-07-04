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21:55 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Зенита» стал одноклубником казахстанца Бахтиярова

Нападающий Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

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Прошедший сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в «Рубине», за который забил пять голов в 30 матчах. Также в карьере воспитанника московского «Локомотива» был «Ростов».

В 2014 году Полоз дебютировал за сборную России. В ее составе он забил три гола в 19 матчах, а последний раз играл за нее в ноябре прошлого года.

В «Сочи» одним из одноклубников Полоза будет нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, который выступает за команду с января этого года. Предстоящий сезон станет для сочинцев первым в российской премьер-лиге.

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