Форвард «Зенита» стал одноклубником казахстанца Бахтиярова

Прошедший сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в «Рубине», за который забил пять голов в 30 матчах. Также в карьере воспитанника московского «Локомотива» был «Ростов».

В 2014 году Полоз дебютировал за сборную России. В ее составе он забил три гола в 19 матчах, а последний раз играл за нее в ноябре прошлого года.