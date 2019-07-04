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4 июля, источник: Спорт-Экспресс

Эсекиэль Понсе: Клуб поверил в меня. Хочу выучить русский

Аргентинский форвард красно-белых Эсекиэль Понсе пообщался с журналистами после окончания турнира в Австрии.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Когда покажете свой уровень?

— Прекрасно себя чувствую, в «Спартаке» все очень нравится. Впервые сыграл в старте. На пик формы мы все выйдем в начале сезона.

— Принято считать, что Понсе — игрок штрафной, игрок касания. Ваши партнеры в «Спартаке» понимают, что вы за форвард, что отличаетесь от Зе Луиша?

— Безусловно, все футболисты разные. На данный момент мы с товарищами по команде сыгрываемся. Верю, что это принесет свои плоды, и мы покажем результат.

— В «Спартаке» было достаточно аргентинцев, многие из них выступали под 19 номером, как и вы сейчас. Откуда такая любовь к этим цифрам?

— В моем случае это совпадение. 19 номер взял в честь даты рождения моего сына.

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— Знаете такого футболиста, как Фернандо Кавенаги? Как вам сравнение с ним?

— Да, знаю, отличный футболист. Что касается сравнений — Фернандо делал в «Спартаке» свою работу, я буду делать свою.

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— Уже поставили себе цель на сезон? Может, хотите забить определенное количество голов?

— Постараюсь забить как можно больше, сделаю все зависящее от себя, чтобы помочь команде.

— Традиционный вопрос для иностранца: собираетесь учить русский язык?

— Конечно, да. Клуб поверил в меня. Я постараюсь выучить хотя бы минимум, чтобы понимать и отвечать самому. Надеюсь, скоро смогу общаться с вами без переводчика.

— Бакаев провел невероятный матч. Как оцените его игру?

— Вы верно подметили, Зелимхан достойно выступил. Молодой игрок всегда голоден до побед и выходит на поле с горящими глазами. Если все будут работать так, как он, результат к нам придет.

— Как вам организация турнира?

— Все понравилось, было здорово. Отличные матчи, все получили игровое время. Надеюсь, что благодаря турниру мы хорошо подготовимся к сезону. С нетерпением жду старта чемпионата.

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— Аргентина вылетела из Кубка Америки. Когда ваша сборная выиграет хоть что-то с Месси в составе?

— Затрудняюсь ответить. Таков футбол, у кого-то получается выигрывать трофеи, а кому-то не везет. В любом случае, не выйдет сейчас — потом произойдет смена поколений, вы знаете, что Аргентина всегда обладала хорошими исполнителями.

— Вы заводили будильник, чтобы посмотреть матч Аргентины с Бразилией, или же режим есть режим?

— Нет, не ставил. Не смотрел матч в прямом эфире.

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