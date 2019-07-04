Эсекиэль Понсе: Клуб поверил в меня. Хочу выучить русский
Аргентинский форвард
Аргентинский форвард
— Когда покажете свой уровень?
— Прекрасно себя чувствую, в «Спартаке» все очень нравится. Впервые сыграл в старте. На пик формы мы все выйдем в начале сезона.
— Принято считать, что Понсе — игрок штрафной, игрок касания. Ваши партнеры в «Спартаке» понимают, что вы за форвард, что отличаетесь от Зе Луиша?
— Безусловно, все футболисты разные. На данный момент мы с товарищами по команде сыгрываемся. Верю, что это принесет свои плоды, и мы покажем результат.
— В «Спартаке» было достаточно аргентинцев, многие из них выступали под 19 номером, как и вы сейчас. Откуда такая любовь к этим цифрам?
— В моем случае это совпадение. 19 номер взял в честь даты рождения моего сына.
— Знаете такого футболиста, как Фернандо Кавенаги? Как вам сравнение с ним?
— Да, знаю, отличный футболист. Что касается сравнений — Фернандо делал в «Спартаке» свою работу, я буду делать свою.
— Уже поставили себе цель на сезон? Может, хотите забить определенное количество голов?
— Постараюсь забить как можно больше, сделаю все зависящее от себя, чтобы помочь команде.
— Традиционный вопрос для иностранца: собираетесь учить русский язык?
— Конечно, да. Клуб поверил в меня. Я постараюсь выучить хотя бы минимум, чтобы понимать и отвечать самому. Надеюсь, скоро смогу общаться с вами без переводчика.
— Бакаев провел невероятный матч. Как оцените его игру?
— Вы верно подметили, Зелимхан достойно выступил. Молодой игрок всегда голоден до побед и выходит на поле с горящими глазами. Если все будут работать так, как он, результат к нам придет.
— Как вам организация турнира?
— Все понравилось, было здорово. Отличные матчи, все получили игровое время. Надеюсь, что благодаря турниру мы хорошо подготовимся к сезону. С нетерпением жду старта чемпионата.
— Аргентина вылетела из Кубка Америки. Когда ваша сборная выиграет хоть
— Затрудняюсь ответить. Таков футбол, у
— Вы заводили будильник, чтобы посмотреть матч Аргентины с Бразилией, или же режим есть режим?
— Нет, не ставил. Не смотрел матч в прямом эфире.