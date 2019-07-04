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4 июля, источник: ТАСС

«Зенит» подписал контракт с бразильским футболистом «Гамбурга» Дугласом Сантосом

ТАСС, 4 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение с бразильским защитником немецкого «Гамбурга» Дугласом Сантосом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба петербургской команды.

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Источник: AP 2019

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на пять лет.

Футболист перешел в «Гамбург» из бразильского «Атлетико Минейро» летом 2016 года. В прошедшем сезоне Дуглас Сантос сыграл 38 матчей в различных турнирах, дважды отличился и сделал семь голевых передач. Ранее игрок выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух важнейших клубных турниров континента — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

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В составе сборной он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

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