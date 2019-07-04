«Зенит» подписал контракт с бразильским футболистом «Гамбурга» Дугласом Сантосом
ТАСС, 4 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение с бразильским защитником немецкого «Гамбурга» Дугласом Сантосом. Об этом сообщила в четверг
ТАСС, 4 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение с бразильским защитником немецкого «Гамбурга» Дугласом Сантосом. Об этом сообщила в четверг
Контракт с 25-летним игроком рассчитан на пять лет.
Футболист перешел в «Гамбург» из бразильского «Атлетико Минейро» летом 2016 года. В прошедшем сезоне Дуглас Сантос сыграл 38 матчей в различных турнирах, дважды отличился и сделал семь голевых передач. Ранее игрок выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Минейро», испанскую «Гранаду» и итальянский «Удинезе». В составе «Атлетико Минейро» он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух важнейших клубных турниров континента — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.
В составе сборной он стал олимпийским чемпионом в
В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов.