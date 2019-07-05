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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Кварацхелия обвинил «Локомотив» в умышленном вбросе фейков

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия опроверг информацию о подписании им контракта с «Рубином». Также футболист назвал ложью появившиеся слухи о своей зарплате в казанском клубе, согласно которым его оклад составит € 30 тыс. в месяц.

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Источник: РИА "Новости"

«Я ещё не подписал контракт с «Рубином», как я могу получить такие огромные деньги? Мой представитель и президент казанского клуба ведут переговоры, чтобы уточнить детали соглашения.

Я думаю, что «Локомотив» распространял в российской прессе недостоверную информацию, потому что я не остался у них. Мне предложили контракт по схеме «1+3» с месячной зарплатой € 15 тыс. Моё будущее полностью бы принадлежало московскому клубу, и если бы мной интересовался сильный европейский клуб, они могли заблокировать трансфер.

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Это немыслимо, кто даст 18-летнему парню или его агенту крупную сумму за подписание контракта? Это ложь! Я говорю с вами откровенно: моя зарплата в «Рубине» будет гораздо ниже, мне оплатят машину и квартиру. Я подпишу контракт на 4 года, наша договорённость заключается в следующем: если у меня будет хорошее предложение от европейского клуба, моему уходу не будут препятствовать.

Было очень сложно принять ту информацию, которую я прочитал сегодня. Потому что люди говорят, будто 18-летний парень выбрал «Рубин» из-за денег. Поверьте мне, финансовый фактор не был решающим, я хочу играть в футбол, — цитирует Кварацхелию sport.adjara.com.

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