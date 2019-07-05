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15:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» продлил контракты с Юрием Жирковым и Михаилом Кержаковым

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Зенит» подписал новые контракты с полузащитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новые соглашения обоих игроков рассчитаны до конца сезона-2019/20.

В прошедшем сезоне 35-летний Жирков сыграл за «Зенит» 12 матчей, на счету 32-летнего Кержакова — 4 встречи.

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