«Зенит» продлил контракты с Юрием Жирковым и Михаилом Кержаковым
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Зенит» подписал новые контракты с полузащитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Зенит» подписал новые контракты с полузащитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
Новые соглашения обоих игроков рассчитаны до конца сезона-2019/20.
В прошедшем сезоне 35-летний Жирков сыграл за «Зенит» 12 матчей, на счету 32-летнего Кержакова — 4 встречи.