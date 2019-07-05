ЦСКА хочет подписать игрока «Эвертона»
Руководство московского ЦСКА заинтересовалось форвардом ливерпульского «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщает Mirror.
Руководство московского ЦСКА заинтересовалось форвардом ливерпульского «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщает Mirror.
По информации источника, армейцы отправили соответствующее сообщение английской команде.
22-летний нигериец выступает в «Эвертоне» с 2017 года. В сезоне-2017/18 он выступал на правах аренды в немецком «Андерлехте». Минувший сезон он также провел в аренде в составе турецкого «Галатасарая».
В 31 матче турецкого национального чемпионата Оньекуру смог стать автором 14 забитых мячей, а также стать чемпионом страны.