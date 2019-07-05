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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» договорился с «Динамо» об аренде Маркова

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Рубин» договорился с московским «Динамо» о переходе нападающего Евгения Маркова на правах аренды, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

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Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на один сезон. В прошедшем сезоне Марков провел 24 матча и забил четыре мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Марков выступал за «Тосно» из Ленинградской области, в составе которого стал победителем Кубка России.

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