«Рубин» договорился с «Динамо» об аренде Маркова
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Рубин» договорился с московским «Динамо» о переходе нападающего Евгения Маркова на правах аренды, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. «Рубин» договорился с московским «Динамо» о переходе нападающего Евгения Маркова на правах аренды, сообщается на сайте казанского футбольного клуба.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на один сезон. В прошедшем сезоне Марков провел 24 матча и забил четыре мяча.
Ранее Марков выступал за «Тосно» из Ленинградской области, в составе которого стал победителем Кубка России.