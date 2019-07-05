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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист открыл бутылку ударом по мячу

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в Instagram-аккаунте футболиста.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Комбаров сбил крышку с бутылки ударом по футбольному мячу.

Во время загрузки произошла ошибка.

К флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Изначально участники Bottle Cap Challenge откручивали крышку бутылки ударом ногой.

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