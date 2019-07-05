Российский футболист открыл бутылку ударом по мячу
Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в
Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео появилось в
Комбаров сбил крышку с бутылки ударом по футбольному мячу.
К флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Изначально участники Bottle Cap Challenge откручивали крышку бутылки ударом ногой.