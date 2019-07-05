Российский футболист открыл бутылку ударом по мячу

Комбаров сбил крышку с бутылки ударом по футбольному мячу.

Во время загрузки произошла ошибка.

К флешмобу присоединились бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Фабрисио Вердум, хоккеист Данис Зарипов, актер Джейсон Стэйтем и другие. Изначально участники Bottle Cap Challenge откручивали крышку бутылки ударом ногой.