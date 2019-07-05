Семин хотел бы видеть в составе «Локомотива» еще двух-трех новых футболистов
БАКОВКА /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Московскому «Локомотиву» требуется
БАКОВКА /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Московскому «Локомотиву» требуется
В текущее межсезонье состав «Локомотива» пополнили защитники Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурило.
«Я надеюсь на усиление. Я бы хотел новичков, которые были бы сильнее имеющихся футболистов, двоих-троих», — сказал Семин.
В субботу «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке, начало — 19:00 мск.
«Настроение предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра в сезоне. У нас фактически новая команда, ведь нас покинули [Тарас] Михалик, [Дмитрий] Тарасов, [Игорь и Виталий] Денисовы, [Хвича] Кварацхелия, [Джефферсон] Фарфан не сможет играть
Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года, наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился «Зенит», на счету «Локомотива» два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время «Локомотив» (1:0). «Зенит» и «Локомотив» встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из