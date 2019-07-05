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19:07 (мск), источник: ТАСС

Семин хотел бы видеть в составе «Локомотива» еще двух-трех новых футболистов

БАКОВКА /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Московскому «Локомотиву» требуется два-три новых футболиста, которые сильнее нынешних игроков команды. Об этом журналистам в пятницу заявил главный тренер столичной команды Юрий Семин.

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В текущее межсезонье состав «Локомотива» пополнили защитники Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурило.

«Я надеюсь на усиление. Я бы хотел новичков, которые были бы сильнее имеющихся футболистов, двоих-троих», — сказал Семин.

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В субботу «Локомотив» сыграет с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке, начало — 19:00 мск.

«Настроение предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра в сезоне. У нас фактически новая команда, ведь нас покинули [Тарас] Михалик, [Дмитрий] Тарасов, [Игорь и Виталий] Денисовы, [Хвича] Кварацхелия, [Джефферсон] Фарфан не сможет играть из-за травмы, [Мануэл] Фернандеш не имеет контракта, — сказал Семин. — Не смогут завтра сыграть [Владислав] Игнатьев, [Соломон] Кверквелия, [Бенедикт] Хёведес, [Борис] Ротенберг, с прошлого года травмы еще не вылеченные, они пока только индивидуально занимаются. Завтра будет много интересных моментов, но это жизнь, это футбол, в котором что-то меняется, поэтому мы должны быть в боевой готовности».

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года, наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился «Зенит», на счету «Локомотива» два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время «Локомотив» (1:0). «Зенит» и «Локомотив» встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.

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21:28 (мск)© Ньюстюб
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