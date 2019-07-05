Семин хотел бы видеть в составе «Локомотива» еще двух-трех новых футболистов

«Настроение предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра в сезоне. У нас фактически новая команда, ведь нас покинули [Тарас] Михалик, [Дмитрий] Тарасов, [Игорь и Виталий] Денисовы, [Хвича] Кварацхелия, [Джефферсон] Фарфан не сможет играть из-за травмы, [Мануэл] Фернандеш не имеет контракта, — сказал Семин. — Не смогут завтра сыграть [Владислав] Игнатьев, [Соломон] Кверквелия, [Бенедикт] Хёведес, [Борис] Ротенберг, с прошлого года травмы еще не вылеченные, они пока только индивидуально занимаются. Завтра будет много интересных моментов, но это жизнь, это футбол, в котором что-то меняется, поэтому мы должны быть в боевой готовности».