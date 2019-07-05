Главный тренер ФК «Локомотив» Семин ждет разрешения ситуации с контрактом Фернандеша

Источник: РИА "Новости"

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. Летом текущего года его контракт с российским клубом подошел к концу, но футболист заинтересован в заключении нового соглашения с командой.

«Конечно, жду разрешения ситуации с Фернандешом. Он системообразующий игрок. Как будет он выглядеть, не знаю», — заявил Семин.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе из команды 18-летнего грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который полгода провел в аренде в московском клубе. Позднее Кварацхелия пополнил состав казанского «Рубина».

«Мог ли что-то клуб сделать в ситуации с Кварацхелией? Не знаю, наверное, это не ко мне вопрос. Это очень неожиданный и неприятный уход, потому что мы полгода работали с ним, мы все видели, что это талантливый и интересный парень, который дальше может развиваться, он бы и в этом году помог», — отметил Семин.

Гилерме и Мурило сыграют против «Зенита».

Сезон для «Локомотива» стартует в субботу матчем за Суперкубок России против петербургского «Зенита». Встреча пройдет в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина в Петровском парке, начало — 19:00 мск.

Семин рассказал журналистам, что против «Зенита» сыграет новичок команды бразильский защитник Серкейра Мурило. «Он будет играть завтра, оценит его завтрашний матч. Будет очень серьезный соперник, потому что “Зенит” на сегодняшний момент с такими приобретениями стал еще сильнее. Самое главное — сыграть нам всем вместе, а не по отдельности, сыграть за наших болельщиков, потому что мы будем играть в Москве», — сказал тренер.

Место в воротах займет основной голкипер Маринато Гилерме. «Он наш лучший вратарь, он начинает играть, без него нам очень сложно», — подчеркнул Семин.