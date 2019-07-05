Там был фашистский концлагерь: куда отвезут Кокорина и Мамаева

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Всю компанию не соберут

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к лишению свободы в колонии общего режима. Осужденные были признаны виновными в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Так, братья Кокорины получили год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий же были наказаны сроком на год и пять месяцев.

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На данный момент осужденные находятся под стражей в Следственном изоляторе Белгорода и ожидают своей отправки в колонии. По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, наказание компания будет отбывать в исправительной колонии № 4, которая базируется в Алексеевке, Белгородская область.

«С 8 июля начнется этап этапирования осужденных в колонию. Я там не был, но это образцовая колония — там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

В СИЗО Белгорода осужденные были доставлены еще 4 июня. И хотя заместитель директора УФСИН по Москве Валерий Максименко утверждал, что наказание все четверо будут отбывать в одной колонии, Игорь Бушманов данную информацию опроверг. По его словам, Александр Протасовицкий до сих пор находится под стражей в Бутырском следственном изоляторе столицы.

«Его, вроде как, хотят отправить совсем в другое место — в Пермскую область. Речь шла о том, чтобы всех этапировать в одну колонию, но его почему-то не взяли», — отметил адвокат.

Фашистский концлагерь

ИК-4 в Алексеевке имеет весьма богатую историю. Базируется колония всего в одном километре от железнодорожной станции и автовокзала. Однако еще до ее строительства на данном месте располагались заводы и даже концлагерь. Так, в 1934 году в Алексеевке была создана межрайонная мастерская капитального ремонта сельскохозяйственной техники и инвентаря, а спустя 24 года ее переоборудовали в машинно-ремонтный завод. За этот период место было также захвачено войсками фашистской Германии.

Во время Великой Отечественной войны на территории мастерской оккупанты соорудили концентрационный лагерь, где держали под стражей военнопленных и местное население.

В 1961 году власти области приняли решение на месте завода построить исправительно-трудовую колонию. Причем изначально туда доставляли осужденных, имеющих серьезные наказание, а потому режим контроля над заключенными был усиленный.

Новые порядки

За все время работы колония несколько раз переформировывалась. В итоге спустя более чем 30 лет было принято решение сменить режим с усиленного на общий. Теперь в колонию отправляют заключенных, которые будут отбывать наказание впервые в своей жизни. При этом также в этом месте содержатся и люди, которые совершили тяжкие преступления, как умышленные, так и по неосторожности.

Всего ИК-4 вмещает в себя до 1183 заключенных. Кроме того, на этой территории находится и участок колонии-поселения до 36 мест.

Отмечается, что основной контингент заключенных представляют собой лица, которые либо не имеют семьи и постоянного места жительства, а также страдают заболеваниями различного типа.

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Есть досуг: от спорта до храма

В ИК-4 созданы специальные условия для поддержания спортивной формы. В частности, на территории колонии установлен тренажерный зал, а также имеется футбольное поле. Помимо этого, при колонии построен храм, названный в честь Георгия Победоносца, где проходит обучение осужденных-прихожан. Для Павла Мамаева, учитывая его заинтересованность как в футболе, так и в просветительской жизни, условия идеальные.

Чего нельзя сказать об Александре Кокорине. Экс-форвард сборной России в марте 2018 года получил тяжелую травму во время матча «Зенит» — «РБ Лейпциг» в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы. Футболисты было диагностировано повреждение крестообразной связки колена, из-за чего он пропустил чемпионат мира — 2018. Несмотря на то, что в сентября прошлого года Кокорин вернулся в общую группу «Зенита», полностью восстановиться от травмы ему не удалось.

Во время своего ареста нападающий часто жаловался на боль в ноге, но получить должную медицинскую помощь в колонии он не сможет.

В ИК-4 есть 12 штатных врачей, однако среди них отсутствуют физиотерапевты и травматологи, которые могли бы заняться ногой Кокорина. Единственное, что может радовать осужденного, это его родные места.

Футболист родился в городе Валуйке, который также расположен в Белгородской области. Алексеевка считается одним из крупнейших городов региона, соответственно для Александра места будут знакомыми.

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Чем будут заниматься

ИК-4 является не просто колонией общего режима, а исправительным учреждением, где заключенные занимаются различными видами производственной деятельности. Основными же являются производство стеновых керамзитобетонных блоков и пошив спецодежды. В частности, заключенные выпускают два сорта пшеничной муки, крупы, а также стиральные порошки и даже одноразовые спецкостюмы.

Отмечается, что в регионе имеются большие проблемы с рабочими местами, в связи с чем заключенные сталкиваются с немалым количеством заказов со стороны сторонних компаний. Ввиду удаленности колонии, а также слабой подготовительной базы, производительность труда на территории учреждения также является низкой.

В ИК-4 также организовано и образование: как общее, так и профессиональное. Для осужденных в возрасте до 30 лет дается среднее образование, на базе чего заключенным присуждается рабочая специальность. Получение профессии помогает людям трудоустроиться как в Центре трудовой адаптации осужденных ИК-4, так и после освобождения из исправительной колонии.

Вымогатели

В ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Белгородской области заявляют, что работают над улучшением условий, в которых содержатся заключенные. Однако в январе 2014 года СК по Белгородской области выявил нарушение со стороны начальника третьего отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии Руслана Сулейманова.

Ему вменяли как минимум 11 эпизодов мошенничества.

В результате расследования было выявлено, что в период с 2008 по 2012 год он, используя свое служебное положение, вводил в заблуждение заключенных, а также их родственников. В частности, Сулейманов утверждал, что имеет возможность способствовать условно-досрочному освобождению осужденного, а за данную услугу брал денежную компенсацию в сумме от 25 тысяч рублей до 180 тысяч рублей.

При этом деньги работник колонии расходовал на свое усмотрение. Согласно данным СК, всего Сулейманов собрал около 1 млн рублей. В ноябре 2014 года он был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») и приговорен к 4,5 годам колонии общего режима, а также оштрафован на 50 тысяч рублей.