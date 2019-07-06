«Локомотив» и «Зенит» откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок России

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«Локомотив» участвует в матче на правах обладателя Кубка России, игра за Суперкубок станет для столичной команды третьей за три сезона. Последние две попытки были неуспешными — в 2017 году «Локомотив» уступил носившему тогда звание чемпиона страны московскому «Спартаку» со счетом 1:2 в дополнительное время, а год спустя команда Юрия Семина уже в ранге победителя национального первенства снова в дополнительное время проиграла ЦСКА — 0:1. «Зенит» последний раз играл за Суперкубок России в 2016 году, когда обыграл все тот же ЦСКА со счетом 1:0.

Всего «Локомотив» выигрывал Суперкубок России два раза — в 2003 и 2005 годах. «Зенит» четырежды становился обладателем трофея — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Примечательно, что в 2008 и 2015 годах петербуржцы обыгрывали именно железнодорожников — 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. Суперкубок разыгрывался 16 раз, 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, и только три раза выигрывали обладатели Кубка России. В прошлом году ЦСКА, ставший вице-чемпионом России сезона-2017/18, заменил в матче за Суперкубок клуб «Тосно» из Ленинградской области, который прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Футбол Суперкубок России 2019 6.07.2019, 19:00 Зенит - Локомотив -

Команды сыграют при аншлаге

По сообщениям пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ), на предстоящем матче ожидается аншлаг. За два дня до игры было продано более 23 тыс. билетов, тогда как стадион в Петровском парке вмещает чуть более 25 тыс. человек.

Матчи между «Локомотивом» и «Зенитом» давно являются принципиальными, но повышенных мер безопасности на игре принято не будет, сообщил ТАСС директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. Пресс-служба УК «Динамо» заверила, что поле полностью готово к Суперкубку.

На предстоящем матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которого Российский футбольный союз признал лучшим судьей по итогам сезона-2018/19. Вопреки ожиданиям, игра пройдет без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Эта встреча могла стать первой под эгидой РПЛ, в которой бы использовалась данная технология. Теперь же, как планируется, она начнет работать с первого тура нового розыгрыша чемпионата России.

В сезоне-2018/19 система VAR работала на пяти играх Кубка России и четырех стыковых встречах за право сыграть в премьер-лиге. Эти девять игр проводились под эгидой Российского футбольного союза.

Изменения в составах команд

Нынешнее межсезонье является горячей порой для «Локомотива». Команду уже покинули защитник Виталий Денисов, полузащитники Игорь Денисов, Алан Касаев, Тарас Михалик, Дмитрий Тарасов, Хвича Кварацхелия, нападающие Аршак Корян и Игорь Портнягин. К тому же, тяжелую травму колена получил один из основных бомбардиров команды Джефферсон Фарфан, а полузащитник Мануэл Фернандеш никак не подпишет новое соглашение с клубом. Клуб приобрел двух защитников — Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило, но Семин признался, что для хорошего сезона и достойного выступления в Лиге чемпионов ему требуется еще два-три новичка, которые сразу усилят игру красно-зеленых.

«Настроение предыгровое, очень волнуемся, потому что это первая игра в сезоне, у нас фактически новая команда. Не смогут завтра сыграть защитники [Владислав] Игнатьев, [Соломон] Кверквелия, [Бенедикт] Хёведес, [Борис] Ротенберг, с прошлого года травмы еще не вылеченные, они пока только индивидуально занимаются. Завтра будет много интересных моментов, но это жизнь, это футбол, в котором что-то меняется, поэтому мы должны быть в боевой готовности», — рассказал Семин журналистам.

Кадровая ситуация в «Зените» не такая патовая — клуб объявил о пролонгации соглашений с вратарем Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым, а завершивший карьеру Александр Анюков усилит тренерский штаб Сергея Семака.

В пятницу было объявлено, что в Санкт-Петербург переберется бразильский защитник немецкого «Гамбурга» Дуглас Сантос. А вот свежих новостей о переезде форварда Артема Дзюбы в зарубежный клуб нет, и стоит полагать, что 30-летний нападающий вскоре продлит контракт с «Зенитом».

«Локомотив» один из лидеров последних лет, команда, которая стала чемпионом в 2018 году, боролась за чемпионство и в прошлом сезоне. Соперник очень серьезный, хорошая команда, ждем хорошей и интересной игры, — сказал в преддверии матча Семак.

Матч за Суперкубок России начнется на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке в 19:00 мск. Следующие игры «Зенит» и «Локомотив» проведут в рамках первого тура чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы дома примут дебютанта премьер-лиги «Тамбов», а железнодорожники дома сыграют с казанским «Рубином».

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