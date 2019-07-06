«Шансов в Суперкубке не будет»: «Локомотив» остановит Дзюбу?

Источник: РИА "Новости"

6 июля на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в столице откроется футбольный сезон — 2019/2020. В матче Олимп Суперкубка России «Зенит» и «Локомотив» поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта № 1.

В прошедшем сезоне «Зенит» вместе с новым наставником Сергеем Семаком взял золото Российской премьер-лиги (РПЛ), тогда как «Локомотив», буксовавший по ходу турнира, не просто финишировал на втором месте, но еще и завоевал Кубок России. Также обе команды гарантировали себе участие в групповом этапе нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Если же обращаться к статистике самого Суперкубка, то тут перевес на стороне петербуржцев — футболисты «Зенита» поднимали этот трофей над головой четыре раза, «Локомотив» же довольствуется лишь двумя победами. Бесспорным лидером по данному показателю остается ЦСКА — «армейцы» выигрывали Суперкубок целых семь раз.

К очередному розыгрышу трофея с подобающим настроем подходит нападающий и лидер «Зенита» Артем Дзюба. Футболист заявил, что ему неважно, кто и где будет играть против «сине-бело-голубых».

Когда люди говорят, что трофей незначимый, они лукавят: кубок есть кубок. Любой футболист, заканчивая карьеру, будет вспоминать свои победы. Это важный матч как для них, так и для нас. Мы настроены серьезно, а где играть, неважно. Тем более новый стадион, прекрасная атмосфера. Если бы можно было, мы бы хотели дома сыграть, но так нельзя, поэтому нам все равно, где биться. Главное — победа. Артем Дзюба нападающий «Зенита»

Также, подобно звездам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Артем не поскупился на ироничный «трэшток» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе “Динамо”. Приглашаю всех 6 июля на арену — там я еще не забивал. Маринато Гилерме, готовься, я уже иду за тобой», — сказал Дзюба на видео в инстаграме.

Страж ворот красно-зеленых в долгу не остался.

«Тема, я тебя жду, брат. Но шансов у тебя не будет. Увидимся в субботу», — ответил в соцсети Гилерме.

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Одной из центральных фигур предстоящей встречи также станет защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука, который трижды проигрывал в матчах за Суперкубок России.

«Конечно, мы соскучились по футболу. Больше месяца прошло, а каждый из нас очень любит футбол, поэтому ждем завтрашний матч и готовимся к «Зениту», как к каждому сопернику. Важная игра и для нас, и для них, битва за трофей. Надеюсь, что выиграем у чемпионов России. Для меня важно выиграть Суперкубок, потому что я его уже трижды проигрывал. Надеюсь, завтра возьмем трофей. Думаю, игроки «Зенита» так же думают. Мы с ними уже однажды играли в Суперкубке, проиграли: я там пенальти «очень хорошо» пробил. Но завтра нужно думать только о конкретной игре, — цитирует хорвата «Чемпионат.com».

Футбол Суперкубок России 2019 6.07.2019, 19:00 Зенит - Локомотив -

Не обошел вниманием Суперкубок и главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. Специалист будет присутствовать на матче и следить за игрой «сборников», которых в составе команд-соперников немало.

«Мне хочется, чтобы в обойме нашей национальной команды было побольше достойных кандидатов, среди которых можно выбирать сильнейших на тот или иной сбор или матч. Наш тренерский штаб исходит из того, кто пофамильно лучше готов на данный момент, а не из того, кто в какой команде играет. Безусловно, матч за Суперкубок, в котором сойдутся два представителя России в Лиге чемпионов, вызывает большой интерес», — приводит «Петербургский дневник» слова Черчесова, который также отмечает, что сезон этот обещает быть очень интересным.