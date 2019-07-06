Фарфан перенес операцию и выбыл на неопределенный срок

Источник: РИА "Новости"

У нападающего было выявлено повреждение хряща коленного сустава, операция прошла в пятницу в одной из клиник Барселоны. Как отмечается, ближайшие несколько дней Фарфан проведет в Барселоне, а точные сроки восстановления будут известны после контрольного осмотра через месяц.

«Операция прошла нормально, чувствую себя хорошо. Впереди непростой путь реабилитации, но я сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле. А пока буду болеть за “Локомотив” в Суперкубке России и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку», — сказал нападающий.