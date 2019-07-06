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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фарфан перенес операцию и выбыл на неопределенный срок

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенес операцию после травмы, полученной в игре за сборную Перу, и выбыл из строя на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

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Источник: РИА "Новости"

У нападающего было выявлено повреждение хряща коленного сустава, операция прошла в пятницу в одной из клиник Барселоны. Как отмечается, ближайшие несколько дней Фарфан проведет в Барселоне, а точные сроки восстановления будут известны после контрольного осмотра через месяц.

«Операция прошла нормально, чувствую себя хорошо. Впереди непростой путь реабилитации, но я сделаю все, чтобы скорее вернуться на поле. А пока буду болеть за “Локомотив” в Суперкубке России и за сборную Перу в финале Кубка Америки. Спасибо всем за поддержку», — сказал нападающий.

Фарфан выбыл из строя после окончания группового этапа Кубка Америки, до этого принял участие в трех матчах сборной Перу на турнире и отметился в них одним забитым мячом. Без 34-летнего форварда «Локомотива» перуанская команда сумела пробиться в финал Кубка Америки, где сыграет с хозяевами турнира — сборной Бразилии.

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