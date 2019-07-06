«Спартак» расторг контракт с итальянским футболистом Сальваторе Боккетти

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года, когда перешел в стан «красно-белых» из казанского «Рубина», с перерывом на 2015 год, когда он выступал на правах аренды за «Милан». Вместе со «Спартаком» Боккетти выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году, а вместе с «Рубином» — Кубок и Суперкубок страны в 2012 году. Всего он провел за красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей.