Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
23
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского «Локомотива» в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита» из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге «красно-зеленых» в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Локомотивом» состоится 6 июля на московском стадионе «Динамо» (начало — в 19:00 мск).

Мурило стал игроком «Локомотива» 18 июня, ранее 22-летний футболист олимпийской сборной Бразилии выступал за «Крузейро».

Полностью стартовый состав железнодорожников выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит так: Андрей Лунев — Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос не попал в заявку команды на матч.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результаты
 Украинский футболист поплатился за оскорбления россиян
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде
«Реал» официально объявил о переходе защитника в «Милан»
Нигерия победила Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Россияне вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу
Marca: «Атлетико» готов применить санкции к Антуану Гризманну
Сборная России по пляжному футболу победила в матче Евролиги
Защитник московского ЦСКА перешел в итальянский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь