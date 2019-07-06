«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок

Встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Локомотивом» состоится 6 июля на московском стадионе «Динамо» (начало — в 19:00 мск).
Мурило стал игроком «Локомотива» 18 июня, ранее 22-летний футболист олимпийской сборной Бразилии выступал за «Крузейро».
Полностью стартовый состав железнодорожников выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Федор Смолов.
Полностью стартовый состав «Зенита» выглядит так: Андрей Лунев — Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос не попал в заявку команды на матч.