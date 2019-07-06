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21:06 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты столичного «Локомотива» обыграли петербургский «Зенит» со счетом 3:2 в матче за Олимп — Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Федор Смолов (6-я минута), Алексей Миранчук (79 и 82). У петербургской команды дубль на свой счет записал Сердар Азмун (45+2 и 53). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист «Зенита» Магомед Оздоев. В составе «Локомотива» первые матчи провели защитники Дмитрий Живоглядов и бразилец Серкейра Мурило.

Перед началом встречи футболисты «Локомотива» вышли в футболках в поддержку перуанского нападающего команды Джефферсона Фарфана, получившего травму колена в игре за национальную сборную на Кубке Америки. Матч начался с минуты молчания в память о подводниках, погибших в Баренцевом море.

«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах — 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четырежды становился обладателем трофея — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Следующие игры «Зенит» и «Локомотив» проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы дома примут «Тамбов», а столичный клуб дома сыграет с казанским «Рубином».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Суперкубок России, 6.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)45+2′
Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)6′
Сердар Азмун(Игорь Смольников)52′
Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)78′
Алексей Миранчук(Федор Смолов)81′
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
19Игорь Смольников
51′
31Мачей Рыбус
18Юрий Жирков
14Ведран Чорлука
6Бранислав Иванович
27Мурило
44Ярослав Ракицкий
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
68′90+2′
11Антон Миранчук
22Артем Дзюба
6Дмитрий Баринов
11Себастьян Дриусси
7Гжегож Крыховяк
16Кристиан Нобоа
46′
2Дмитрий Живоглядов
19′84′
21Александр Ерохин
3Брайн Идову
10Эмилиано Ариэль Ригони
86′
17Рифат Жемалетдинов
67′
20Роберт Мак
19Эдер
7Сердар Азмун
77′
9Федор Смолов
90′
77Лука Джорджевич
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты7
9Удары (всего)15
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины2
7Угловые7
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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