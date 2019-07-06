«Локомотив» в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

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В составе победителей голы забили Федор Смолов (6-я минута), Алексей Миранчук (79 и 82). У петербургской команды дубль на свой счет записал Сердар Азмун (45+2 и 53). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист «Зенита» Магомед Оздоев. В составе «Локомотива» первые матчи провели защитники Дмитрий Живоглядов и бразилец Серкейра Мурило.

Перед началом встречи футболисты «Локомотива» вышли в футболках в поддержку перуанского нападающего команды Джефферсона Фарфана, получившего травму колена в игре за национальную сборную на Кубке Америки. Матч начался с минуты молчания в память о подводниках, погибших в Баренцевом море.

«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах — 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четырежды становился обладателем трофея — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.