Два камбэка, дубли Миранчука и Азмуна, удаление. «Локо» взял первый трофей сезона

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«Зенит» к первому матчу нового сезона как будто не изменился: ни одного новичка в старте, Жирков по-прежнему на левом фланге, Дзюба и Азмун — в нападении.

У «Локомотива» — наоборот, экспериментальная защита. С бразильцем Мурило, которого Семин «не знал», и Живоглядовым из «Уфы».

Фанаты «Локо» конфликтуют с руководством и до 35-й минуты решили не поддерживать свою команду. Даже гол Федора Смолова в самом начале матча встретили сдержанно. Форвард получил пас от Жемалетдинова на краю штрафной и с угла пробил мимо вратаря.

Смолов забил второй самый быстрый гол в истории Суперкубка России — на 6-й минуте. В 2006-м в дерби со «Спартаком» Вагнер Лав открыл счет в конце 1-й минуты.

Прямо перед самым перерывом «Зенит» сравнял: после навеса по воротам пытался пробить Дзюба, но мяч отскочил к Азмуну, который расстреливал «Локо» в упор.

Дубль Азмуна случился почти сразу после перерыва, но это заслуга защитника Мурило. После прострела в центр штрафной бразилец повелся на финт Сердара, а иранец спокойно забил второй.

Азмун стал третьим футболистом, сделавшим дубль в Суперкубке России. В 2007-м двушку «Спартаку» клал Жо, а в 2013-м «Зениту» — Кейсуке Хонда.

За 13 минут до конца основного времени отыгрываться пришлось уже «Локомотиву». Сразу же после того, как Азмун уступил место на поле Джорджевичу, команда Семина побежала вперед. Казалось, что атака немного затянулась, но Крыховяк вынес пас на Алексея Миранчука, тот убрал на замахе Жиркова и пробил в дальний угол.

А через три минуты и сделал дубль. Защитники «Зенита» не стали встречать Алексея, а он пробил в нижний угол прямо под штангу. Лунев такого не ждал.

В последние 10 минут у питерцев не было ни одного момента, чтобы отыграться. А после того, как Оздоев въехал в подкате в Крыховяка и получил вторую желтую, шансов не осталось совсем.