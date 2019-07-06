Два камбэка, дубли Миранчука и Азмуна, удаление. «Локо» взял первый трофей сезона
И первый Суперкубок Семина за 14 лет.
И первый Суперкубок Семина за 14 лет.
«Зенит» к первому матчу нового сезона как будто не изменился: ни одного новичка в старте, Жирков
У «Локомотива» — наоборот, экспериментальная защита. С бразильцем Мурило, которого Семин «не знал», и Живоглядовым из «Уфы».
Фанаты «Локо» конфликтуют с руководством и до 35-й минуты решили не поддерживать свою команду. Даже гол Федора Смолова в самом начале матча встретили сдержанно. Форвард получил пас от Жемалетдинова на краю штрафной и с угла пробил мимо вратаря.
Смолов забил второй самый быстрый гол в истории Суперкубка России — на 6-й минуте. В 2006-м в дерби со «Спартаком» Вагнер Лав открыл счет в конце 1-й минуты.
Прямо перед самым перерывом «Зенит» сравнял: после навеса по воротам пытался пробить Дзюба, но мяч отскочил к Азмуну, который расстреливал «Локо» в упор.
Дубль Азмуна случился почти сразу после перерыва, но это заслуга защитника Мурило. После прострела в центр штрафной бразилец повелся на финт Сердара, а иранец спокойно забил второй.
Азмун стал третьим футболистом, сделавшим дубль в Суперкубке России. В 2007-м двушку «Спартаку» клал Жо, а в 2013-м «Зениту» — Кейсуке Хонда.
За 13 минут до конца основного времени отыгрываться пришлось уже «Локомотиву». Сразу же после того, как Азмун уступил место на поле Джорджевичу, команда Семина побежала вперед. Казалось, что атака немного затянулась, но Крыховяк вынес пас на Алексея Миранчука, тот убрал на замахе Жиркова и пробил в дальний угол.
А через три минуты и сделал дубль. Защитники «Зенита» не стали встречать Алексея, а он пробил в нижний угол прямо под штангу. Лунев такого не ждал.
В последние 10 минут у питерцев не было ни одного момента, чтобы отыграться. А после того, как Оздоев въехал в подкате в Крыховяка и получил вторую желтую, шансов не осталось совсем.
«Локомотив» — обладатель первого трофея нового сезона. А Юрий Семин спустя 14 лет взял свой третий Суперкубок России.
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|45+2′
|Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)
|6′
|Сердар Азмун(Игорь Смольников)
|52′
|Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)
|78′
|Алексей Миранчук(Федор Смолов)
|81′
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
|19
|Игорь Смольников
51′
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Юрий Жирков
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Бранислав Иванович
|27
|Мурило
|44
|Ярослав Ракицкий
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
68′90+2′
|11
|Антон Миранчук
|22
|Артем Дзюба
|6
|Дмитрий Баринов
|11
|Себастьян Дриусси
|7
|Гжегож Крыховяк
|16
|Кристиан Нобоа
46′
|2
|Дмитрий Живоглядов
19′84′
|21
|Александр Ерохин
|3
|Брайн Идову
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
86′
|17
|Рифат Жемалетдинов
67′
|20
|Роберт Мак
|19
|Эдер
|7
|Сердар Азмун
78′
|9
|Федор Смолов
90′
|77
|Лука Джорджевич
|18
|Александр Коломейцев
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|7
|9
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)