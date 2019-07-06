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6 июля, источник: Sport24

Два камбэка, дубли Миранчука и Азмуна, удаление. «Локо» взял первый трофей сезона

И первый Суперкубок Семина за 14 лет.

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«Зенит» к первому матчу нового сезона как будто не изменился: ни одного новичка в старте, Жирков по-прежнему на левом фланге, Дзюба и Азмун — в нападении.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Локомотива» — наоборот, экспериментальная защита. С бразильцем Мурило, которого Семин «не знал», и Живоглядовым из «Уфы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Фанаты «Локо» конфликтуют с руководством и до 35-й минуты решили не поддерживать свою команду. Даже гол Федора Смолова в самом начале матча встретили сдержанно. Форвард получил пас от Жемалетдинова на краю штрафной и с угла пробил мимо вратаря.

Смолов забил второй самый быстрый гол в истории Суперкубка России — на 6-й минуте. В 2006-м в дерби со «Спартаком» Вагнер Лав открыл счет в конце 1-й минуты.

Прямо перед самым перерывом «Зенит» сравнял: после навеса по воротам пытался пробить Дзюба, но мяч отскочил к Азмуну, который расстреливал «Локо» в упор.

Дубль Азмуна случился почти сразу после перерыва, но это заслуга защитника Мурило. После прострела в центр штрафной бразилец повелся на финт Сердара, а иранец спокойно забил второй.

Азмун стал третьим футболистом, сделавшим дубль в Суперкубке России. В 2007-м двушку «Спартаку» клал Жо, а в 2013-м «Зениту» — Кейсуке Хонда.

За 13 минут до конца основного времени отыгрываться пришлось уже «Локомотиву». Сразу же после того, как Азмун уступил место на поле Джорджевичу, команда Семина побежала вперед. Казалось, что атака немного затянулась, но Крыховяк вынес пас на Алексея Миранчука, тот убрал на замахе Жиркова и пробил в дальний угол.

А через три минуты и сделал дубль. Защитники «Зенита» не стали встречать Алексея, а он пробил в нижний угол прямо под штангу. Лунев такого не ждал.

В последние 10 минут у питерцев не было ни одного момента, чтобы отыграться. А после того, как Оздоев въехал в подкате в Крыховяка и получил вторую желтую, шансов не осталось совсем.

«Локомотив» — обладатель первого трофея нового сезона. А Юрий Семин спустя 14 лет взял свой третий Суперкубок России.

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Суперкубок России, 6.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 21382 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)45+2′
Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)6′
Сердар Азмун(Игорь Смольников)52′
Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)78′
Алексей Миранчук(Федор Смолов)81′
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
19Игорь Смольников
51′
31Мачей Рыбус
18Юрий Жирков
14Ведран Чорлука
6Бранислав Иванович
27Мурило
44Ярослав Ракицкий
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
68′90+2′
11Антон Миранчук
22Артем Дзюба
6Дмитрий Баринов
11Себастьян Дриусси
7Гжегож Крыховяк
16Кристиан Нобоа
46′
2Дмитрий Живоглядов
19′84′
21Александр Ерохин
3Брайн Идову
10Эмилиано Ариэль Ригони
86′
17Рифат Жемалетдинов
67′
20Роберт Мак
19Эдер
7Сердар Азмун
78′
9Федор Смолов
90′
77Лука Джорджевич
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты7
9Удары (всего)15
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины2
7Угловые7
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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