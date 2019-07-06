Семак заявил, что недоволен судейством в матче за Суперкубок России по футболу

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Матч между чемпионом России сезона-2018/19 «Зенитом» и действующим обладателем национального кубка «Локомотивом» прошел на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке и завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

«Сложная игра, ошибались сегодня, будем разбирать и готовиться. Проблем, ошибок и вопросов много, игра была достаточно сложной. Проигрывать всегда неприятно, но мы поздравляем “Локомотив” с победой, нам надо учесть все ошибки и не повторять эти ошибки в сезоне. Относительно третьего гола: виноват Лунев или нет, в этом мы разберемся позже, проигрывает вся команда, поэтому нет смысла перекладывать вину на двух-трех игроков», — сказал Семак.

«Я недоволен судейством, оно вызвало много вопросов. Фолы свистелись там, где их не было, не назначались пенальти там, где они были. Очень ждем систему VAR [видеопомощи арбитрам] в российском чемпионате», — добавил Семак.

«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, в двух предыдущих встречах (2008, 2015) сильнее оказывался клуб из Санкт-Петербурга. «Локомотив» в третий раз стал обладателем Суперкубка России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четыре раза завоевывал трофей — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.