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6 июля, источник: ТАСС

Семак заявил, что недоволен судейством в матче за Суперкубок России по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что недоволен работой главного арбитра матча за Суперкубок России по футболу Сергея Лапочкина. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции заявил сам Семак.

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Матч между чемпионом России сезона-2018/19 «Зенитом» и действующим обладателем национального кубка «Локомотивом» прошел на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке и завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».

«Сложная игра, ошибались сегодня, будем разбирать и готовиться. Проблем, ошибок и вопросов много, игра была достаточно сложной. Проигрывать всегда неприятно, но мы поздравляем “Локомотив” с победой, нам надо учесть все ошибки и не повторять эти ошибки в сезоне. Относительно третьего гола: виноват Лунев или нет, в этом мы разберемся позже, проигрывает вся команда, поэтому нет смысла перекладывать вину на двух-трех игроков», — сказал Семак.

«Я недоволен судейством, оно вызвало много вопросов. Фолы свистелись там, где их не было, не назначались пенальти там, где они были. Очень ждем систему VAR [видеопомощи арбитрам] в российском чемпионате», — добавил Семак.

Фоторепортаж
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«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, в двух предыдущих встречах (2008, 2015) сильнее оказывался клуб из Санкт-Петербурга. «Локомотив» в третий раз стал обладателем Суперкубка России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четыре раза завоевывал трофей — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Следующие игры «Зенит» и «Локомотив» проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы на домашнем поле сыграют против новичка Российской премьер-лиги «Тамбова», а столичный клуб дома примет казанский «Рубин».

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Суперкубок России, 6.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 21382 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)45+2′
Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)6′
Сердар Азмун(Игорь Смольников)52′
Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)78′
Алексей Миранчук(Федор Смолов)81′
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
19Игорь Смольников
51′
31Мачей Рыбус
18Юрий Жирков
14Ведран Чорлука
6Бранислав Иванович
27Мурило
44Ярослав Ракицкий
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
68′90+2′
11Антон Миранчук
22Артем Дзюба
6Дмитрий Баринов
11Себастьян Дриусси
7Гжегож Крыховяк
16Кристиан Нобоа
46′
2Дмитрий Живоглядов
19′84′
21Александр Ерохин
3Брайн Идову
10Эмилиано Ариэль Ригони
86′
17Рифат Жемалетдинов
67′
20Роберт Мак
19Эдер
7Сердар Азмун
78′
9Федор Смолов
90′
77Лука Джорджевич
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты7
9Удары (всего)15
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины2
7Угловые7
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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