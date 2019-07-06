Семак заявил, что недоволен судейством в матче за Суперкубок России по футболу
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер
Матч между чемпионом России сезона-2018/19 «Зенитом» и действующим обладателем национального кубка «Локомотивом» прошел на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке и завершился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».
«Сложная игра, ошибались сегодня, будем разбирать и готовиться. Проблем, ошибок и вопросов много, игра была достаточно сложной. Проигрывать всегда неприятно, но мы поздравляем “Локомотив” с победой, нам надо учесть все ошибки и не повторять эти ошибки в сезоне. Относительно третьего гола: виноват Лунев или нет, в этом мы разберемся позже, проигрывает вся команда, поэтому нет смысла перекладывать вину на
«Я недоволен судейством, оно вызвало много вопросов. Фолы свистелись там, где их не было, не назначались пенальти там, где они были. Очень ждем систему VAR [видеопомощи арбитрам] в российском чемпионате», — добавил Семак.
«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, в двух предыдущих встречах (2008, 2015) сильнее оказывался клуб из
Следующие игры «Зенит» и «Локомотив» проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы на домашнем поле сыграют против новичка Российской
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|45+2′
|Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)
|6′
|Сердар Азмун(Игорь Смольников)
|52′
|Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)
|78′
|Алексей Миранчук(Федор Смолов)
|81′
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
|19
|Игорь Смольников
51′
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Юрий Жирков
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Бранислав Иванович
|27
|Мурило
|44
|Ярослав Ракицкий
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
68′90+2′
|11
|Антон Миранчук
|22
|Артем Дзюба
|6
|Дмитрий Баринов
|11
|Себастьян Дриусси
|7
|Гжегож Крыховяк
|16
|Кристиан Нобоа
46′
|2
|Дмитрий Живоглядов
19′84′
|21
|Александр Ерохин
|3
|Брайн Идову
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
86′
|17
|Рифат Жемалетдинов
67′
|20
|Роберт Мак
|19
|Эдер
|7
|Сердар Азмун
78′
|9
|Федор Смолов
90′
|77
|Лука Джорджевич
|18
|Александр Коломейцев
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|7
|9
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)