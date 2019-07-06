Семин заявил, что стадион «Динамо» является счастливым для «Локомотива»
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Домашний стадион столичного «Динамо» является счастливым для московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом журналистам на
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Домашний стадион столичного «Динамо» является счастливым для московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом журналистам на
«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2 в матче Олимп — Суперкубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.
«В первую очередь, хочется поблагодарить организаторов, мы играли на прекрасном новом стадионе “Динамо”, футболисты обеих команд показали отличную игру, — сказал Семин. — Мы бились за трофей, за себя, нас отлично поддерживали болельщики, приятно, что мы выиграли, тем более у “Зенита”, они очень хорошо укомплектованы. После второго пропущенного гола мы потеряли инициативу, изначальный план перестал работать, контратакующая игра не получалась, нужно было перестраиваться. Мы выпустили Эдера, Алексея Миранчука нельзя было оставлять в центре, и мы перевели его на правый фланг — он фантастически исполнил ту роль, которая ему была предоставлена».
Также 72-летний специалист высказался о ситуации с активными болельщиками «Локомотива», которые молчали в течение почти всего первого тайма: «Мы играем для болельщиков, мы должны друг друга слышать. Они у нас преданные, вы посмотрите, как ради них бьются футболисты, мы должны учитывать мнение каждого болельщика».
«На этом стадионе “Локомотив” стал чемпионом, выигрывал кубки, я сам здесь играл еще футболистом — для нас стадион “Динамо” является счастливым», — заключил главный тренер «Локомотива».
«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах — 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербуржцы клуб четырежды становился обладателем трофея — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|45+2′
|Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)
|6′
|Сердар Азмун(Игорь Смольников)
|52′
|Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)
|78′
|Алексей Миранчук(Федор Смолов)
|81′
|99
|Андрей Лунев
|1
|Маринату Гильерме
|19
|Игорь Смольников
51′
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Юрий Жирков
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Бранислав Иванович
|27
|Мурило
|44
|Ярослав Ракицкий
|59
|Алексей Миранчук
|27
|Магомед Оздоев
68′90+2′
|11
|Антон Миранчук
|22
|Артем Дзюба
|6
|Дмитрий Баринов
|11
|Себастьян Дриусси
|7
|Гжегож Крыховяк
|16
|Кристиан Нобоа
46′
|2
|Дмитрий Живоглядов
19′84′
|21
|Александр Ерохин
|3
|Брайн Идову
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
86′
|17
|Рифат Жемалетдинов
67′
|20
|Роберт Мак
|19
|Эдер
|7
|Сердар Азмун
78′
|9
|Федор Смолов
90′
|77
|Лука Джорджевич
|18
|Александр Коломейцев
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|7
|9
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|2
|7
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)