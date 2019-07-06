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6 июля, источник: ТАСС

Семин заявил, что стадион «Динамо» является счастливым для «Локомотива»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Домашний стадион столичного «Динамо» является счастливым для московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом журналистам на пресс-конференции после матча за Суперкубок России заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2 в матче Олимп — Суперкубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.

«В первую очередь, хочется поблагодарить организаторов, мы играли на прекрасном новом стадионе “Динамо”, футболисты обеих команд показали отличную игру, — сказал Семин. — Мы бились за трофей, за себя, нас отлично поддерживали болельщики, приятно, что мы выиграли, тем более у “Зенита”, они очень хорошо укомплектованы. После второго пропущенного гола мы потеряли инициативу, изначальный план перестал работать, контратакующая игра не получалась, нужно было перестраиваться. Мы выпустили Эдера, Алексея Миранчука нельзя было оставлять в центре, и мы перевели его на правый фланг — он фантастически исполнил ту роль, которая ему была предоставлена».

Также 72-летний специалист высказался о ситуации с активными болельщиками «Локомотива», которые молчали в течение почти всего первого тайма: «Мы играем для болельщиков, мы должны друг друга слышать. Они у нас преданные, вы посмотрите, как ради них бьются футболисты, мы должны учитывать мнение каждого болельщика».

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«На этом стадионе “Локомотив” стал чемпионом, выигрывал кубки, я сам здесь играл еще футболистом — для нас стадион “Динамо” является счастливым», — заключил главный тренер «Локомотива».

«Зенит» и «Локомотив» встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах — 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. «Локомотив» в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербуржцы клуб четырежды становился обладателем трофея — в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Суперкубок России, 6.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 21382 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакЮрий Семин
Голы
Сердар Азмун(Артем Дзюба)45+2′
Федор Смолов(Рифат Жемалетдинов)6′
Сердар Азмун(Игорь Смольников)52′
Алексей Миранчук(Гжегож Крыховяк)78′
Алексей Миранчук(Федор Смолов)81′
Составы команд
99Андрей Лунев
1Маринату Гильерме
19Игорь Смольников
51′
31Мачей Рыбус
18Юрий Жирков
14Ведран Чорлука
6Бранислав Иванович
27Мурило
44Ярослав Ракицкий
59Алексей Миранчук
27Магомед Оздоев
68′90+2′
11Антон Миранчук
22Артем Дзюба
6Дмитрий Баринов
11Себастьян Дриусси
7Гжегож Крыховяк
16Кристиан Нобоа
46′
2Дмитрий Живоглядов
19′84′
21Александр Ерохин
3Брайн Идову
10Эмилиано Ариэль Ригони
86′
17Рифат Жемалетдинов
67′
20Роберт Мак
19Эдер
7Сердар Азмун
78′
9Федор Смолов
90′
77Лука Джорджевич
18Александр Коломейцев
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты7
9Удары (всего)15
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины2
7Угловые7
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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