Семин заявил, что стадион «Динамо» является счастливым для «Локомотива»

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«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2 в матче Олимп — Суперкубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке.

«В первую очередь, хочется поблагодарить организаторов, мы играли на прекрасном новом стадионе “Динамо”, футболисты обеих команд показали отличную игру, — сказал Семин. — Мы бились за трофей, за себя, нас отлично поддерживали болельщики, приятно, что мы выиграли, тем более у “Зенита”, они очень хорошо укомплектованы. После второго пропущенного гола мы потеряли инициативу, изначальный план перестал работать, контратакующая игра не получалась, нужно было перестраиваться. Мы выпустили Эдера, Алексея Миранчука нельзя было оставлять в центре, и мы перевели его на правый фланг — он фантастически исполнил ту роль, которая ему была предоставлена».

Также 72-летний специалист высказался о ситуации с активными болельщиками «Локомотива», которые молчали в течение почти всего первого тайма: «Мы играем для болельщиков, мы должны друг друга слышать. Они у нас преданные, вы посмотрите, как ради них бьются футболисты, мы должны учитывать мнение каждого болельщика».

«На этом стадионе “Локомотив” стал чемпионом, выигрывал кубки, я сам здесь играл еще футболистом — для нас стадион “Динамо” является счастливым», — заключил главный тренер «Локомотива».