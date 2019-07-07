Гендиректор «Зенита»: Тренерский штаб сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок

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«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России со счетом 2:3. Встреча прошла в субботу в Москве.

«Игра получилась интересная, результативная, — сказал Медведев. — Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах, — что в “Локомотиве”, что в “Зените”. Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу».

«Оставалось около 10 минут (на 79-й и 82-й минутах “Локомотив” забил два мяча — прим. ТАСС) и за это время “Зенит” упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное — чемпионат — у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов», — добавил гендиректор петербургского клуба.

«Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону», — резюмировал он.