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12:07 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита»: Тренерский штаб сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб петербургского «Зенита» сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче за Олимп — Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

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«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России со счетом 2:3. Встреча прошла в субботу в Москве.

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«Игра получилась интересная, результативная, — сказал Медведев. — Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из-под нагрузок, которые были на сборах, — что в “Локомотиве”, что в “Зените”. Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу».

«Оставалось около 10 минут (на 79-й и 82-й минутах “Локомотив” забил два мяча — прим. ТАСС) и за это время “Зенит” упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное — чемпионат — у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов», — добавил гендиректор петербургского клуба.

«Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону», — резюмировал он.

В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 «Зенит» 14 июля в Санкт-Петербурге сыграет с дебютантом премьер-лиги «Тамбовом». Начало встречи — 19:00 мск.

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