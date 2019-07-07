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14:03 (мск), источник: ТАСС

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

ТАСС, 7 июля. Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.

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Чаушич выступал за тульский клуб в сезоне-2017/18 и начале сезона-2018/19. На счету серба 33 игры и три забитых мяча в составе «Арсенала». Сезон-2018/19 Чаушич провел в сербской «Црвене Звезде», сыграв за команду 21 матч и забив один гол.

По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» с 46 очками занял шестое место в чемпионате России и вышел в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда. Соперником российской команды станет победитель противостояния между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцей». Матчи второго раунда пройдут 25 июля в Туле и 1 августа на выезде.

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