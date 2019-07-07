Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
20:54
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
14:20 (мск), источник: ТАСС

Бабаев: ЦСКА будет стараться вернуться в Лигу чемпионов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА постарается попасть в тройку призеров чемпионата России, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Об этом на встрече с болельщиками сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Наверх

По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав право сыграть в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы. Армейцы впервые с сезона-2012/13 не попали даже в квалификацию Лиги чемпионов.

«Будем стараться вернуть утраченные позиции и вернуться в Лигу чемпионов», — сказал Бабаев.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что задачи у клуба максимальные. «Когда работаешь в большом клубе, неуместно говорить о том, какое место ты должен занять. Мы с Романом Юрьевичем ни разу не обсуждали этот вопрос. Мы должны выходить и побеждать в каждом матче», — подчеркнул специалист.

В первом туре чемпионата России ЦСКА с Самаре сыграет с «Крыльями Советов» 14 июля.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Рад, что прикончил его»: UFC устроил самое запоминающееся шоу
Проклятье Лас-Вегаса: Хабиб едва не устроил еще одну драку
СМИ: «Спартак» предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи
Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси
Провал России и скандал Серены: что творится на Уимблдоне
Дзагоев пообещал лезгинку в самолете в случае чемпионства ЦСКА
Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь