Бабаев: ЦСКА будет стараться вернуться в Лигу чемпионов

По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав право сыграть в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы. Армейцы впервые с сезона-2012/13 не попали даже в квалификацию Лиги чемпионов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что задачи у клуба максимальные. «Когда работаешь в большом клубе, неуместно говорить о том, какое место ты должен занять. Мы с Романом Юрьевичем ни разу не обсуждали этот вопрос. Мы должны выходить и побеждать в каждом матче», — подчеркнул специалист.