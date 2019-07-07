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14:30 (мск), источник: ТАСС

«ВЭБ-Арена» в ближайшие два года может быть оборудована тепловыми пушками

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стадион «ВЭБ-Арена» может быть оборудован тепловыми пушками в ближайшие два сезона. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев.

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Источник: РИА "Новости"

Домашний стадион ЦСКА был введен в эксплуатацию летом 2016 года. «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тыс. зрителей.

«Мы ведем работу по улучшению инфраструктуры стадиона, — сказал Бабаев. — Самое важное — это обогрев. Крышу построить невозможно, а что касается тепловых пушек — это реально. Если не в этом сезоне, то в следующем это может быть сделано».

Также Бабаев прокомментировал летнюю трансферную кампанию армейцев. «Работа продолжается. Трансферное окно будет открыто до 2 сентября. Будем стараться усилить состав», — сказал он.

По итогам чемпионата России сезона-2018/19 ЦСКА занял четвертое место и завоевал право на выступление в групповом этапе Лиги Европы.

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