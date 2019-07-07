«ВЭБ-Арена» в ближайшие два года может быть оборудована тепловыми пушками

«Мы ведем работу по улучшению инфраструктуры стадиона, — сказал Бабаев. — Самое важное — это обогрев. Крышу построить невозможно, а что касается тепловых пушек — это реально. Если не в этом сезоне, то в следующем это может быть сделано».