Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Мордовия
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
20:54
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
14:39 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА не продаст футболиста Чалова в ближайшее время

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба ЦСКА на намерено в ближайшее время продавать нападающего красно-синих Федора Чалова. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2018/19, забив 15 голов.

Читайте также
Бабаев: ЦСКА будет стараться вернуться в Лигу чемпионов

«Можно уверенно заявить, что мы не собираемся Федю никуда отдавать в ближайшее время. Считаем, что пока рано. Разговоров было много, в том числе и про Марио Фернандеса, но мы посчитали, что не стоит его продавать», — сказал Бабаев.

Чалов, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. 21-летний форвард стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года.

ЦСКА занял четвертое место по итогам национального первенства в прошедшем сезоне и завоевал право выступать на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Рад, что прикончил его»: UFC устроил самое запоминающееся шоу
Проклятье Лас-Вегаса: Хабиб едва не устроил еще одну драку
СМИ: «Спартак» предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи
Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси
Провал России и скандал Серены: что творится на Уимблдоне
Дзагоев пообещал лезгинку в самолете в случае чемпионства ЦСКА
Акинфеев исключил возможность возобновления карьеры в сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь