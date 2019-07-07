ЦСКА не продаст футболиста Чалова в ближайшее время

«Можно уверенно заявить, что мы не собираемся Федю никуда отдавать в ближайшее время. Считаем, что пока рано. Разговоров было много, в том числе и про Марио Фернандеса, но мы посчитали, что не стоит его продавать», — сказал Бабаев.