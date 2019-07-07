Дзагоев пообещал исполнить лезгинку в самолете в случае чемпионства ЦСКА

«Как мы стали семьей? В первую очередь, это те люди, в лице Игоря [Акинфеева], которые до сих пор с нами. Те же братья, Игнашевич долгое время были в ЦСКА и есть… в лице Игоря! Эти ребята были костяком и создавали атмосферу. Она продолжается, ее подхватило. Добиваться результатов всегда проще, когда в коллективе удобно. У нас были спады, но болельщики всегда с нами. Не припомню, чтобы они когда-либо протестовали. Общими усилиями мы делаем эту семейную обстановку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и будем радовать победами. Если выиграем, лезгинку в самолете обязательно еще раз исполню!» — передает слова Дзагоева корреспондент Sport24 Алина Матинян.