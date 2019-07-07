СМИ: «Спартак» предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи

По информации источника, в переходе 20-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер московского клуба Олег Кононов.
Также сообщается, что интерес к игроку проявляют испанские «Барселона» и «Севилья», немецкие «Бавария» и дортмундская «Боруссия», голландский «Аякс» и бельгийский «Андерлехт».
В 2016 году итальянская «Фиорентина» приобрела Хаджи за €1 млн. За нее румынский футболист играл в 2016—2018 годах, проведя два матча за основной состав. Выступая за итальянский клуб, Хаджи был номинирован на европейскую премию Golden Boy («Голден бой») в 2017 году, которую ежегодно вручают лучшему молодому футболисту в Европе. В 2018 году «Вииторул» выкупил права на футболиста за €2 млн.
За «Вииторул» Янис Хаджи сыграл 92 матча, в которых забил 24 гола и отдал 14 голевых передач. В составе клуба он стал победителем Кубка Румынии (2019). За сборную Румынии футболист провел пять матчей.
В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.