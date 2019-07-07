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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контрольный матч футбольного клуба «Ростов» и немецкого «Ганновера» в Австрии был прерван из-за неблагоприятных погодных условий.

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Как отмечается в сообщении на странице «Ростова» в Twitter, судья приостановил игру в начале первого тайма. «Из-за удара молнии игроки были отправлены в раздевалку», — отмечается в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя несколько минут игра возобновилась при счете 1:0 в пользу «Ганновера».

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