Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контрольный матч футбольного клуба «Ростов» и немецкого «Ганновера» в Австрии был прерван
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Контрольный матч футбольного клуба «Ростов» и немецкого «Ганновера» в Австрии был прерван
Как отмечается в сообщении на странице «Ростова» в Twitter, судья приостановил игру в начале первого тайма. «Из-за удара молнии игроки были отправлены в раздевалку», — отмечается в сообщении.
Спустя несколько минут игра возобновилась при счете 1:0 в пользу «Ганновера».