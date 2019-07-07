ЦСКА провел новую встречу с фанатами: Ахметов кормил пловом, Гончаренко шутил над Набабкиным

Источник: Sport24

ЦСКА встречается с болельщиками каждый год — и много лет ничего не менялось. Сначала в ледовом дворце, а потом и на новом стадионе была та же церемония, белые скатерти и полное отсутствие динамики. В 2019-м все поменялось.

Мероприятие разделили: в первой части ЦСКА провел открытую тренировку, а Гончаренко с Бабаевым отвечали на вопросы болельщиков. Там присутствовали все болельщики. На второй, частично закрытой, — только владельцы абонементов. И это сработало: за полчаса до начала встречи болельщики стояли в очереди к кассам.

Источник: Sport24

Перед фанатами армейцы тренировались полтора часа. Гончаренко появился на поле с микрофоном — его команды были слышны на весь стадион. Поначалу Виктор Михалыч стеснялся, потом выдал шутку, что не может не материться, пока на поле есть Набабкин, но все-таки снял аппаратуру, когда футболисты вышли на двусторонку. «Меня игроки не слышат», — извинялся коуч на сессии вопросов и ответов.

Похоже, ЦСКА показал болельщикам примерный стартовый состав на ближайшие матчи. В обороне сразу две неожиданности: Тикнизян слева на фланге, а в паре с Магнуссоном — Никита Чернов. Также Гончаренко продолжает наигрывать Яку Бийола вторым нападающим. Мощный словенец должен цепляться за верховые мячи и делать скидки на Чалова.

Закончив тренировку, Виктор Михалыч вместе с гендиректором ЦСКА ответили на вопросы болельщиков, специально заготовленные до встречи. Задавал их комментатор «Матча» Нобель Арустамян. Вот что рассказали руководители:

Уже в следующем сезоне на «ВЭБ Арене» может появиться подогрев. Крышу построить невозможно, зато есть вариант установить инфракрасные тепловые пушки.

До конца трансферного окна стоит ждать усиления. У ЦСКА — несколько вариантов на позицию форварда.

«Мы не намерены Федю Чалова пока никуда отдавать. Время не пришло. Мы старались сохранить команды в том виде, что есть. Про Марио Фернандеса было много разговоров, и они не беспочвенны, но мы приняли решение: он остается», — сказал Роман Бабаев.

Наибольшие надежды ЦСКА возлагает на капитана молодежки Константина Марадишвили, который отлично держит нагрузки. Данила Янов тоже может дебютировать за основу в этом сезоне.

Играть матчи Лиги Европы в «Лужниках» клуб не будет, а «Спартак» не согласен проводить там дерби.

Затем болельщиков ждала куча активностей: например, Ахметов и Нисимура бесплатно раздавали заранее приготовленный плов.

А через пару секторов Кирилл Набабкин вместе с покорителем «Реала» Георгием Кырнацем предлагал запить азиатское блюдо лимонадами собственного производства.

Константин Кучаев играл со всеми желающими в FIFA.

Федор Чалов — в панну (разновидность уличного футбола один на один).

А другие армейцы — в стритбол. Лучше всех слэм-данки удавались запасному вратарю Илье Помазуну.

В то же время основной кипер вместе с Дзагоевым и Влашичем внутри арены отвечал на шуточные вопросы болельщиков. Акинфеев уже сказал, что взял бы с собой Алана на необитаемый остров. Сам полузащитник пообещал снова станцевать лезгинку после чемпионства.