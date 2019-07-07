ЦСКА провел новую встречу с фанатами: Ахметов кормил пловом, Гончаренко шутил над Набабкиным
Без парт стало бодрее.
Без парт стало бодрее.
ЦСКА встречается с болельщиками каждый год — и много лет ничего не менялось. Сначала в ледовом дворце, а потом и на новом стадионе была та же церемония, белые скатерти и полное отсутствие динамики. В 2019-м все поменялось.
Мероприятие разделили: в первой части ЦСКА провел открытую тренировку, а Гончаренко с Бабаевым отвечали на вопросы болельщиков. Там присутствовали все болельщики. На второй, частично закрытой, — только владельцы абонементов. И это сработало: за полчаса до начала встречи болельщики стояли в очереди к кассам.
Перед фанатами армейцы тренировались полтора часа. Гончаренко появился на поле с микрофоном — его команды были слышны на весь стадион. Поначалу Виктор Михалыч стеснялся, потом выдал шутку, что не может не материться, пока на поле есть Набабкин, но
Похоже, ЦСКА показал болельщикам примерный стартовый состав на ближайшие матчи. В обороне сразу две неожиданности: Тикнизян слева на фланге, а в паре с Магнуссоном — Никита Чернов. Также Гончаренко продолжает наигрывать Яку Бийола вторым нападающим. Мощный словенец должен цепляться за верховые мячи и делать скидки на Чалова.
Закончив тренировку, Виктор Михалыч вместе с гендиректором ЦСКА ответили на вопросы болельщиков, специально заготовленные до встречи. Задавал их комментатор «Матча» Нобель Арустамян. Вот что рассказали руководители:
Затем болельщиков ждала куча активностей: например, Ахметов и Нисимура бесплатно раздавали заранее приготовленный плов.
А через пару секторов Кирилл Набабкин вместе с покорителем «Реала» Георгием Кырнацем предлагал запить азиатское блюдо лимонадами собственного производства.
Константин Кучаев играл со всеми желающими в FIFA.
Федор Чалов — в панну (разновидность уличного футбола один на один).
А другие армейцы — в стритбол. Лучше всех
В то же время основной кипер вместе с Дзагоевым и Влашичем внутри арены отвечал на шуточные вопросы болельщиков. Акинфеев уже сказал, что взял бы с собой Алана на необитаемый остров. Сам полузащитник пообещал снова станцевать лезгинку после чемпионства.
Такой формат встреч с болельщиками, кажется, один из самых современных в России. И точно лучше,