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19:39 (мск), источник: ТАСС

Футболист Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 7 июля. Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Подробности ухода 29-летнего игрока не уточняются.

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Рабиу подписал контракт с самарским клубом в феврале 2019 года. За команду он сыграл 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. До этого футболист играл за краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и французский «Эвиан». В составе «Кубани» он провел 57 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, а за «Анжи» — 12 игр, не отметившись результативными действиями.

В составе сборной Ганы он сыграл 31 матч, в том числе три встречи на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2009-м он стал победителем молодежного чемпионата мира.

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