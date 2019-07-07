Футболист Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьем
ТАСС, 7 июля. Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов»
ТАСС, 7 июля. Ганский полузащитник Мохаммед Рабиу покинул самарский футбольный клуб «Крылья Советов»
Подробности ухода 29-летнего игрока не уточняются.
Рабиу подписал контракт с самарским клубом в феврале 2019 года. За команду он сыграл 11 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. До этого футболист играл за краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и французский «Эвиан». В составе «Кубани» он провел 57 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, а за «Анжи» — 12 игр, не отметившись результативными действиями.
В составе сборной Ганы он сыграл 31 матч, в том числе три встречи на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. В 2009-м он стал победителем молодежного чемпионата мира.