«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Кройтердорфштадион» в Зёхау (Австрия). Победу одержала самарская команда со счётом 2:1.
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Кройтердорфштадион» в Зёхау (Австрия). Победу одержала самарская команда со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 37-й минуте. Результативный удар после передачи Александра Соболева нанёс полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов. На 46-й минуте Юнес Намли восстановил паритет. Но на 75-й минуте победу самарской команде принёс мяч, забитый Егором Голенковым.
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