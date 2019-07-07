«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк. По голу на счету Вячеслава Кротова, Данилы Емельянова, Николая Гиоргобиани, Кэтэлина Карпа, Йонуца Неделчяру и Андрея Козлова.

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).