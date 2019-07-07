«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской
В новом сезоне «Уфа» стартует выездным матчем с «Уралом», который состоится 13 июля.