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7 июля, источник: Чемпионат.com

«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

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Хет-триком отметился полузащитник Ловро Бизяк. По голу на счету Вячеслава Кротова, Данилы Емельянова, Николая Гиоргобиани, Кэтэлина Карпа, Йонуца Неделчяру и Андрея Козлова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).

В новом сезоне «Уфа» стартует выездным матчем с «Уралом», который состоится 13 июля.

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