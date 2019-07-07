Дмитрий Тарасов: Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из московского клуба.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из московского клуба.
«Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная, я планирую рассказать об этом в ближайшие дни более подробно.
На Суперкубок я нашёл билет сам, хотя считаю, что был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Попросил Миранчуков, они сделали билеты.
У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму — началось недопонимание. Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2−3 месяца быть без контракта, проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь", — сказал Тарасов в интервью
Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.