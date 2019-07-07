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20:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Тарасов: Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная, я планирую рассказать об этом в ближайшие дни более подробно.

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На Суперкубок я нашёл билет сам, хотя считаю, что был частью команды, когда она добивалась права сыграть в этом матче. Попросил Миранчуков, они сделали билеты.

У меня нет коннекта ни с кем в клубе, потому что в последнем матче сезона получил травму — началось недопонимание. Сейчас я в непростой ситуации, когда надо 2−3 месяца быть без контракта, проходить реабилитацию, лечиться. Поддержки нет, но значит сам разберусь", — сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу Lokomotiv Geographic.

Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.

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