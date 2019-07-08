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11:56 (мск), источник: ТАСС

Юные игроки поборются на «Волгоград-Арене» за право тренироваться с футболистами «Зенита»

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Шесть игроков в возрасте от 8 до 12 лет из Волгограда по итогам футбольного фестиваля на «Волгоград-Арене» будут приглашены на тренировочный сбор петербургского «Зенита». Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации Волгоградской области.

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Источник: РИА "Новости"

«На футбольном фестивале в Волгограде, который пройдет 13 июля на “Волгоград-Арене”, все желающие ребята в возрасте от 8 до 12 лет смогут попробовать свои силы в футболе — шесть лучших игроков из Волгограда “Зенит” пригласит на настоящий тренировочный сбор», — говорится в сообщении.

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Большой фестиваль футбола организует «Зенит» и «Газпромбанк» совместно с региональным комитетом физической культуры и спорта. «Зенит» привезет в регион кубок чемпионов России. Сфотографироваться с трофеем сможет каждый, для этого на «Волгоград-Арене» обустроят специальную фотозону. Также жителям и гостям города предложат более 30 детских и семейных аттракционов, мастер-классов, интерактивных футбольных площадок.

Фестиваль пройдет в день первой домашней игры «Ротора» в Олимп — Футбольной национальной лиге сезона-2019/20 — 13 июля волгоградский клуб сыграет с «Текстильщиком» из Иваново.

По данным областных властей, стадион «Волгоград-Арена» активно используется в рамках концепции наследия ЧМ-2018. В этом году в регионе пройдут финалы всероссийских турниров «Кожаный мяч» и «Колосок». В настоящее время число занимающихся футболом жителей области превышает 25 тыс. человек, из них почти шесть тысяч — дети в возрасте от 9 до 18 лет. По всему региону задействованы 625 футбольных полей, из них 299 расположены в сельской местности, секции по подготовке футболистов работают в 42 учреждениях спортивной направленности, включая детскую спортшколу ФК «Ротор».

«Волгоград-Арена» была построена в рамках подготовки к ЧМ-2018 на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги.

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