«Краснодар» продал рекордное количество абонементов на предстоящий сезон

На данный момент продано 11650 абонементов. Отмечается, что абонементы по-прежнему доступны для продажи. Стоимость абонементов составляет от 4 до 45 тыс. рублей в зависимости от выбранной категории. Максимальная вместимость домашней арены «Краснодара» составляет 35074 зрителя.