«Краснодар» продал рекордное количество абонементов на предстоящий сезон
ТАСС, 8 июля. Футбольный клуб «Краснодар» продал рекордное для команды количество абонементов на домашние матчи предстоящего сезона. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 8 июля. Футбольный клуб «Краснодар» продал рекордное для команды количество абонементов на домашние матчи предстоящего сезона. Об этом в понедельник сообщила
На данный момент продано 11650 абонементов. Отмечается, что абонементы
«Краснодар» в сезоне-2018/19 занял третье место в чемпионате России, завоевав право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В первом туре нового сезона Российской