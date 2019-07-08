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12:22 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» продал рекордное количество абонементов на предстоящий сезон

ТАСС, 8 июля. Футбольный клуб «Краснодар» продал рекордное для команды количество абонементов на домашние матчи предстоящего сезона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Краснодара».

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На данный момент продано 11650 абонементов. Отмечается, что абонементы по-прежнему доступны для продажи. Стоимость абонементов составляет от 4 до 45 тыс. рублей в зависимости от выбранной категории. Максимальная вместимость домашней арены «Краснодара» составляет 35074 зрителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» в сезоне-2018/19 занял третье место в чемпионате России, завоевав право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата». Матч состоится 14 июля, начало — 21:30 мск.

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