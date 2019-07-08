Отсидевший 13 лет футболист оценил риски для Кокорина и Мамаева в колонии

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«Грозит ли ребятам что-то в колонии? Думаю, ничего. Они впервые окажутся на зоне и будут сидеть с парнями с похожими статьями. Рядом не будет тех, кто содержится в строгом режиме», — заявил Югрин. По словам бывшего футболиста, в колонии будут условия для занятий спортом. Он также добавил, что, по его мнению, футболистам хватило бы условного срока в качестве наказания.

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4 июля Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию в Белгородской области. Как утверждает Telegram-канала Baza, спортсмены будут отбывать наказание в исправительной колонии № 4.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба футболиста находились под стражей с октября 2018-го. Они были задержаны после того, как стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.