Джорджевич готов остаться в «Зените» и конкурировать с Дзюбой и Азмуном

Джорджевич выступает за «Зенит» с 2012 года с перерывами на аренды в «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину».

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Два последних сезона черногорец играл за тульский «Арсенал», в прошедшем чемпионате форвард отметился семью голами и пятью результативными передачами в 23 матчах.

«Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в “Зените”, готовлюсь к чемпионату. Если кто-то меня позовет, может, “Зенит” что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно», — сказал Джорджевич.