Джорджевич готов остаться в «Зените» и конкурировать с Дзюбой и Азмуном
ТАСС, 8 июля. Черногорский нападающий Лука Джорджевич готов остаться в
ТАСС, 8 июля. Черногорский нападающий Лука Джорджевич готов остаться в
Джорджевич выступает за «Зенит» с 2012 года с перерывами на аренды в «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину».
Два последних сезона черногорец играл за тульский «Арсенал», в прошедшем чемпионате форвард отметился семью голами и пятью результативными передачами в 23 матчах.
«Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в “Зените”, готовлюсь к чемпионату. Если
По информации портала Transfermarkt, контракт Джорджевича с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2020 года.